Killer Vacation: Jason Momoa e John Cena protagonisti di questa action-comedy

News





15/12/2022 |

Jason Momoa e John Cena lavoreranno insieme e lo faranno per la pellicola Killer Vacation. La Warner Bros. Pictures ha dunque deciso di sviluppare questa action-comedy la cui trama non è stata ancora rivelata. Per i due attori si tratta di una reunion, considerando che entrambi hanno recitato nell’ultimo capitolo di Fast and Furious che arriverà nelle sale a partire dal 2023.



Killer Vacation ha una sceneggiatura scritta da Mark e Brian Gunn, con John Rickard e Peter Safran che si occuperanno della produzione.



Momoa, oltre al film Fast X, ha ripreso ultimamente il ruolo di Aquaman per il film Acquaman and the Lost Kingdom, mentre Cena, alle prese nel recente passato con il personaggio Peacemaker, tornerà nelle sale prossimamente con Freelance, altra commedia d’azione diretta da Pierre Morel.



Non è stato annunciato quando partiranno le riprese di Killer Vacation.