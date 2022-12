Norman Reedus reciterà nel film Ballerina

News





15/12/2022 |

Un altro attore è entrato a far parte del già vasto cast di Ballerina, il primo spin-off di John Wick.All'interno della pellicola reciterà anche Norman Reedus, il cui ruolo però non è stato ancora rivelato. Reedus è uno degli attori principali della saga televisiva di The Walking Dead dove ha interpretato Daryl Dixon.



Ballerina, ambientato nel mondo di John Wick, vedrà Ana de Armas protagonista con Keanu Reeves che riprenderà il ruolo di John Wick e Ian McShane nella parte di Winston, manager di un hotel. La trama racconta di una giovane donna che cercherà di ritrovare le persone che hanno ucciso la sua famiglia. Il cast principale comprende anche Anjelica Huston, che riprenderà il ruolo del boss del crimine a capo del sindacato criminale Ruska Roma, chiamato The Director, già visto in John Wick, e Lance Reddick, vecchia conoscenza del franchise confermato nel ruolo di Charon.



La regia è affidata a Len Wiseman con una sceneggiatura curata da Shay Hatten ed Emerald Fennell.