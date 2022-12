Tre di Troppo: un nuovo spot è in rete

News





16/12/2022 |

Un nuovo spot di Tre di Troppo, la seconda opera da regista di Fabio De Luigi, è in rete grazie alla Warner Bros. Il film debutterà nelle sale il prossimo 1° gennaio e vede protagonisti lo stesso De Luigi insieme a Virginia Raffaele. Il cast che comprende anche Fabio Balsamo, Marina Rocco e Barbara Chichiarelli.



Scritta da Michele Abatantuono, la commedia è una produzione Warner Bros. Pictures, Colorado Film ed Alfred Film ed è prodotta da Maurizio Totti, Alessandro Usai e Iginio Straffi per Colorado Film e da Roberto Amoroso e Maria Theresia Braun per Alfred Film.



Vi lasciamo alla clip!



Sinossi:

Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l’Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine. Loro sanno bene da che parte stare, ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori. Eppure, il destino è già all’opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all’improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita “precedente” diventerà il loro unico obiettivo. Una commedia sulle gioie e le difficoltà di essere o diventare genitore.