Melissa McCarthy protagonista del film di Natale scritto da Richard Curtis

La Universal Pictures e la Working Title svilupperanno una nuova pellicola a tinte natalizie scritta da Richard Curtis e che sarà diretta da Sam Boyd ed hanno scelto chi interpreterà la protagonista: l’attrice principale sarà Melissa McCarthy. La pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, sarà realizzata per Peacock con Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title che si occuperanno della produzione con Riva Marker della Linden Productions.



Stando alle prime informazioni riguardanti la trama, il film sarà una commedia fiabesca incentrata su un maniaco del lavoro che chiede aiuto a un genio magico per riconquistare la sua famiglia prima di Natale.



Per la McCarthy, che ha interpretato Hela in Thor: Love and Thunder, si tratta di un nuovo progetto comedy. L’attrice ha inoltre lavorato al film live-action de La Sirenetta dove interpreterà Ursula.