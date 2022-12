Masquerade  Ladri dAmore: la nuova featurette ci mostra parte del making of

News





19/12/2022 |

La Lucky Red ha rilasciato una featurette di Masquerade – Ladri d’Amore, pellicola che è stata presentata fuori concorso nell’ultima edizione del Festival di Cannes. Diretto da Nicolas Bedos, il film vede protagonisti Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacht, Emmanuelle Devos e Laura Morante.



Sotto alla sinossi trovate la clip che ci mostra parte del making of della pellicola.



L'uscita è prevista per il 21 dicembre.



Sinossi:

Adrien, un attraente ballerino che ha dovuto lasciare la danza, spreca la sua giovinezza nell’ozio della Costa Azzurra, dove vive mantenuto da Martha, attempata ex star del cinema. Tutto cambia quando incontra la giovane e bellissima Margot ed è subito colpo di fulmine. Insieme, fantasticano su una vita migliore e mettono in piedi una truffa ai danni di un ricco imprenditore. In Masquerade nulla è come sembra.

Masquerade – Ladri d’amore è un affresco corale che parte dalle storie di Adrien e Margot - Niney e Vacht -, giovani e bellissimi che sognano una vita migliore, a qualunque costo. Le loro vite e le loro scelte si intrecciano inesorabilmente a quelle degli altri personaggi in scena, in una trama carica di relazioni e colpi di scena.