Hypno-Hustler, il villain di Spider-Man arriverà al cinema interpretato da Donald Glover

19/12/2022 |

Un nuovo personaggio appartenente al mondo di Spider-Man arriverà presto nelle sale cinematografiche. Stiamo parlando di Hypno-Hustler, villain dell’universo dell’Uomo Ragno, apparso per la prima volta nel 1978, conosciuto anche con il nome di Antoine Desloin. Il personaggio in questione è uno dei nemici più oscuri di Spider-Man, leader del gruppo musicale Mercy Killers, ed ha l’abilità di ipnotizzare le sue vittime tramite l’aiuto della sua chitarra.



La Marvel, dunque, ha deciso di realizzare uno stand-alone movie dedicato ad Hypno-Hustler ed il progetto è già partito con Donald Glover protagonista (e produttore) e con Myles Murphy, figlio di Eddie Murphy, che scriverà la sceneggiatura.



Stando alle prime informazioni il personaggio di Spider-Man non dovrebbe fare la sua comparsa nel film. Al momento nessun regista è stato ingaggiato.



Donald Glover nel 2019 ha prestato la sua voce a Simba nel film Il Re Leone ed è il protagonista e creatore della serie tv Atlanta.