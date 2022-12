Ballerina: Gabriel Byrne reciterà nel film

News





21/12/2022 |

Continua a crescere il cast di Ballerina, il film spin-off della serie cinematografica di John Wick. Il nome nuovo annunciato è quello di Gabriel Byrne che si unisce così alla protagonista Ana de Armas e al gruppo di attori composto da Ian McShane, Keanu Reeves, Anjelica Huston, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus.



Come riportato da Deadline, Basil Iwanyk, produttore del film ha dichiarato: "Per decenni la presenza misteriosa ed enigmatica di Gabriel ha arricchito dozzine di film. Non puoi mai essere sicuro di cosa stia pensando, ed è perfetto per questo mondo".



Le riprese della pellicola sono attualmente in corso con Len Wiseman regista che sta lavorando su una sceneggiatura curata da Shay Jatten. La produzione di Ballerina è affidata a Iwanyk, ad Erica Lee e Chad Stahelski. Brady Fujikawa e Chelsea Kujawa supervisionano il progetto per conto della Lionsgate.



Byrne ha recitato nel 2020 in Lost Girls di Richard Dommer mentre ultimamente ha preso parte alle riprese di Lamborghini dove interpreta Enzo Ferrari.