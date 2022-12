Sam Raimi produrrà lhorror movie Don't Move

News





21/12/2022 |

Sam Raimi ha deciso di lanciare un nuovo progetto da produttore. Il regista lavorerà alla realizzazione dell’horror movie Don't Move, progetto in fase di evoluzione e che coinvolgerà anche Adam Schindler e Brian Netto, il duo scelto per la regia. I registi di 50 States of Fright, serie tv, e dei film Delivery e Sundown, lavoreranno sulla sceneggiatura realizzata da T.J. Cimfel e David White.



Stando alle prime informazioni riguardanti il film, Don’t Move racconterà di un killer esperto che decide di iniettare ad una donna una sostanza paralizzante. La stessa donna dovrà combattere con tutte le sue forze, fuggire e nascondersi per evitare che il suo corpo si spenga completamente.



Raimi produrrà il film tramite la sua Raimi Production insieme ad Alex Lebovici della Hammerstone Studios e alla Capstone Studios.



Sul progetto Sam Raimi ha spiegato: “Alex e il team di Hammerstone, così come i nostri amici della Capstone, sono i partners ideali per portare alla luce questa storia avvincente e contorta allo stesso tempo. Sono lieto di collaborare di nuovo con i nostri co-registi Adam e Brian a questa storia incredibilmente spaventosa e tesa, piena di così tanti colpi di scena, tale da colpire in modo notevole il pubblico”.