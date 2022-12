Terminator: James Cameron della possibilità del reboot

News





21/12/2022 |

Nel corso della sua carriera James Cameron ha spesso realizzato pellicole ed alcune saghe che hanno fatto la storia. Nel 1984 ha dato il via al franchise di Terminator, con tanto di sequel, Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, uscito nelle sale sette anni dopo, per poi lavorare anche ad Aliens – Scontro Finale e alle due pellicole di assoluto successo Titanic ed Avatar. E proprio in questi giorni Cameron è tornato alla ribalta con il secondo film di Avatar, con il quale spera di poter dare il via ad ulteriori capitoli. Nel corso di una delle tante interviste, questa volta rilasciata al podcast Smartless con Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, Cameron ha parlato della possibilità di far rivivere anche il franchise di Terminator. Un'idea che potrebbe diventare realtà, anche se il regista non si è voluto sbilanciare: “Se dovessi fare un altro film di Terminator e magari provare a lanciare di nuovo quel franchise lo farei molto di più sul lato della IA rispetto a quello dei robot cattivi e impazziti”, ha raccontato. Cameron ha anche aggiunto che il tutto “è in discussione, ma che nulla è stato deciso”.



Nel corso degli anni la saga di Terminator si è arricchita con altri film: da Terminator 3 - Le Macchine Ribelli, uscito nel 2003, a Terminator Salvation (2009), Terminator: Genysis (2015) eTerminator - Destino Oscuro (2019). Cameron ha lavorato però solo a Terminator - Destino Oscuro, realizzando la sceneggiatura e partecipando alla produzione. Il film fu diretto da Tim Miller.