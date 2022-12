The Fabelmans: online la scena Sammy e i bulli

News





21/12/2022

E' stata rilasciata dalla 01Distribution una scena di The Fabelmans. Per questa sua nuova opera, Steven Spielberg ha deciso di entrare in sintonia con il pubblico in prima persona, raccontando in maniera indiretta la sua passione per il cinema, la sua infanzia e l’adolescenza in una sorta di autobiografia.



Al centro di The Fabelmans troviamo Sammy, un ragazzo che ha un grande sogno nel cassetto: lavorare nel cinema come regista. La sceneggiatura è stata curata dallo stesso Spielberg con Tony Kushner che hanno già lavorato insieme per Munich, Lincoln e West Side Story.



Michelle Williams, Paul Dano e Seth Rogen compongono il cast principale.



Leone Film Group e Rai Cinema hanno annunciato che il film debutterà nelle nostre sale a partire dal prossimo 22 dicembre.



Sinossi:

The Fabelmans, uno spaccato intenso e personale dell’infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un’esplorazione del potere dei film nell’aiutarci a vedere la verità sull’altro e su noi stessi.