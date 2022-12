Black Adam: Dwayne Johnson parla del futuro del personaggio della DC Comics

News





22/12/2022 |

Con la ristrutturazione in atto dell’universo cinematografico legato alla DC Comics, iniziano ad arrivare novità importanti. La prima è stata quella riguardante Henry Cavill che non riprenderà il costume di Superman, lasciando spazio ad un attore diverso, pronto a raccontare la storia del giovane Clark Kent. La seconda, invece, gira intorno a Black Adam, il personaggio interpretato da Dwayne Johnson che tramite i social ha fornito un aggiornamento importante.



“Amici miei appassionati, volevo darvi un tanto atteso aggiornamento di Black Adam riguardante il futuro del personaggio nel nuovo Universo DC – ha scritto Johnson – James Gunn e io abbiamo parlato e Black Adam non sarà nel loro primo capitolo della narrazione”. Una novità importante, dunque, che mette in stand-by qualsiasi tipo di progetto legato al personaggio, anche se The Rock non chiude definitivamente le porte: “Tuttavia – ha continuato l’attore – la DC e Seven Bucks hanno concordato di continuare a esplorare i modi più preziosi in cui Black Adam può essere utilizzato nei futuri capitoli del multiverso DC”.



Dwayne Johnson ha anche sottolineato che i rapporti con James Gunn sono buoni e di fare il tifo per lui in questa nuova avventura. Vedremo nei prossimi mesi se arriveranno novità importanti legati allo sviluppo dell’universo DC e di come verranno elaborate le nuove idee.