Alien: a febbraio partiranno le riprese del nuovo film di Fede Alvarez

22/12/2022 |

Lo scorso marzo erano state rilasciate informazioni riguardanti un nuovo progetto legato all’universo di Alien. Al timone di questo stand-alone movie troveremo Fede Alvarez, il regista che ha diretto nel 2013 La Casa e nel 2018 Millennium – Quello che non uccide. Del progetto sappiamo ancora poco ma il portale productionlist.com rivela la data di inizio riprese della pellicola, inserendo anche la location. Il nuovo Alien, il cui titolo, non sappiamo se provvisorio o meno, sarà Alien: Romulus, riunirà cast e crew per il primo ciak il prossimo 6 febbraio con la città di Budapest chiamata ad ospitare il set.



Alvarez si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Rodo Sayagues mentre Ridley Scott tornerà nei panni del produttore.



Per quanto riguarda la trama, al momento non sono state fornite informazioni, mentre nel cast l’unica attrice presente è Cailee Spaeny. Nelle prossime settimane, considerando la data di inizio riprese, dovrebbero arrivare novità sul resto del cast.