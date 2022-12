Le Vele Scarlatte: pubblicato il trailer ufficiale

News





22/12/2022 |

Dal canale della 01Distribution ecco il primo trailer di Le Vele Scarlatte, film del regista Pietro Marcello. Scritta dallo stesso Marcello, da Maurizio Braucci e da Maud Ameline, l'opera è tratta dal romanzo 'Le Vele Scarlatte' di Alksandr Grin.



Recitano nel film Le Vele Scarlatte Juliette Jouan, Raphael Thiery, Louis Garrel, Noémie Lvovsky, Ernst Umhauer, Francois Négret, Yolande Moreau, Natascha Wiese.



Il film è prodotto da CG Cinéma, Avventurosa, Arte, Match Factory Productions, Les Films du Losange, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, ZDF, con il sostegno di Eurimages, Région Normandie.



L'uscita è prevista per il 12 gennaio.



Sinossi:

Da qualche parte nel nord della Francia, Juliette, giovane orfana di madre, vive con il padre, Raphaël, un soldato sopravvissuto alla prima guerra mondiale. Appassionata di musica e di canto, Juliette ha uno spirito solitario. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. Juliette non smetterà mai di credere nella profezia.