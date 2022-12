The Flash: durante il Super Bowl verrà rilasciato il trailer?

News





23/12/2022 |

Secondo quanto riportato da The Wrap, la Warner Bros. Pictures è pronta a fare il suo ritorno durante il Super Bowl dove presenterà un trailer dedicato a The Flash, il lavoro cinematografico appartenente al DC Universe. Per la Warner si tratta di un ritorno all’interno dell’evento mediatico, l’ultima apparizione infatti fa riferimento al 2006 quando vennero rilasciati alcuni spot dedicati a V per Vendetta, 16 Blocks e Poseidon. La 57esima edizione del Super Bowl andrà in scena il 17 febbraio.



The Flash è diretto da Andy Muschietti e vede Ezra Miller nella parte del protagonista Barry Allen, affiancato da Ron Livingston, nella parte di suo papà Henry, Kiersey Clemons, tornata nel ruolo della fidanzata Iris West, Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi chiamati a riprendere il ruolo di Batman. Affleck e Keaton hanno interpretato l'Uomo Pipistrello in epoche differenti, diretti rispettivamente da Zack Snyder il primo e da Tim Burton il secondo.



La sceneggiatura dell'opera è stata scritta da Christina Hodson. Ad oggi non è stata ancora svelata la trama



The Flash uscirà nelle sale dal 16 giugno.