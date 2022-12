George Foreman biopic: modificata la data di uscita

News





23/12/2022 |

Novità in vista per la pellicola dedicata a George Foreman. E’ stata infatti modificata l’uscita del film, fissata inizialmente al 24 marzo, posticipata sette giorni dopo ed infine portata al 28 aprile.



La pellicola si concentrerà sulla storia di Foreman, divenuto il più “anziano” campione del mondo della storia del pugilato, e mostrerà momenti della sua infanzia e i principali eventi legati alla sua vita come la conquista della Medaglia d’Oro durante le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico e il famoso match contro Muhammad Alì, andato in scena a Kinshasa e denominato The Rumble in The Jungle.



Diretto da George Tillman Jr. e prodotto dalla Sony Pictures e dalla AFFIRM Films, l’opera vede protagonista Khris Davis. Con lui nel cast troviamo anche Forest Whitaker, John Magaro, Judd Lormand, Sullivan Jones, Deion Smith.