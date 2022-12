Il Talento di Mr. Crocodile, dal 29 dicembre arriva l'home video: ecco lo spot italiano

News





27/12/2022 |

Un nuovo spot italiano de Il Talento di Mr. Crocodile è online. La clip annuncia che la pellicola diretta da Josh Gordon e Will Speck sarà disponibile dal 29 dicembre per l'acquisto e per il noleggio. L'opera ha un cast che comprende Javier Bardem, Brett Gelman, Scoot McNairy, Constance Wu, Shawn Mendes.



Il Talento di Mr. Crocodile, che ha fatto il suo debutto ufficiale nel nostro Paese lo scorso 27 ottobre.



Sinossi:

Quando la famiglia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps (Brett Gelman), i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Javier Bardem), per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c'è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.