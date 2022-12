Avatar: La Via dellAcqua: una nuova featurette sottotitolata in italiano è in rete

News





27/12/2022 |

Tramite la 20th Century Fox ecco una featurette in italiano di Avatar: La Via dell’Acqua, il secondo tanto atteso capitolo della saga. La clip ci mostra alcune immagini riguardanti la realizzazione del film.



Le prime informazioni sulla pellicola, visto che la trama ufficiale non è stata ancora rilasciata, raccontano che il tutto è ambientato 10 anni dopo l’opera originale e seguirà la storia della famiglia Sully.



Avatar: La Via dell’Acqua è diretto da James Cameron che ha lavorato alla sceneggiatura con Josh Friedman. Il cast, stellare, comprende Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet



L'opera è attualmente nelle nostre sale.



Sinossi:

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.