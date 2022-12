Scream VI: Ghostface protagonista nel poster natalizio

News





27/12/2022 |

E' in rete un poster a tinte natalizie del sesto capitolo di Scream. La locandina, riprendendo la location del film, vede in primo piano parte di New York "abbellita" dalle immagini di Ghostface. Come sappiamo, infatti, dalla storia, Scream VI è ambientato proprio nella Grande Mela.



La regia di Scream VI è affidata nuovamente a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che hanno lavorato sulla sceneggiatura realizzata da James Vanderbilt e Guy Busick.



Il cast vede il ritorno di Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding affiancati da Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Samara Weaving, Tony Revolory, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra.



La pellicola uscirà nelle sale il 9 marzo 2023.