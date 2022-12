M3GAN: pubblicata una featurette in lingua originale

News





27/12/2022 |

Grazie alla Universal Pictures vi mostriamo una featurette di M3GAN, pellicola diretta da Gerard Johnstone e prodotta da James Wan e da Jason Blum.



Il film, che ha una sceneggiatura realizzata da Akela Cooper, ha un cast che comprende Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey, Stephane Garneau-Monten.



L'uscita è prevista per gennaio.



Sinossi:

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un'azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.

Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.