Fast X: Vin Diesel annuncia che il debutto del trailer è vicino

28/12/2022 |

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla scoperta delle prime immagini video di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast and Furious. E a rilasciare delle novità in merito al primo antipasto dedicato alla pellicola, è stato Vin Diesel. L’attore, tramite Instagram, ha pubblicato uno scatto nella quale lo vediamo abbracciare in una foto di scena Jordana Brewster, attrice che nel film interpreta sua sorella. Ad accompagnare l’immagine la didascalia che regala una notizia: il trailer arriverà entro due mesi. Altre informazioni da parte di Diesel non sono state pubblicate.



Il film è diretto da Louis Leterrier ed ha un cast incredibile che comprende Vin Diesel, Rita Moreno, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Alan Ritchson, Brie Larson, Helen Mirren, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Scott Eastwood e Tyrese Gibson.



Gary Scott Thompson ha curato la sceneggiatura.