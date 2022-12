James Wan parla del possibile sequel di Malignant

News





28/12/2022 |

Il 2021 ha portato nelle sale Malignant, horror movie di James Wan con protagonista Annabelle Wallis. Da tempo si parla della possibilità di vedere un sequel della pellicola ma, al momento, il progetto non sembra rientrare nell’ordine delle cose. Ad annunciarlo è stato lo stesso James Wan, nel corso di un’intervista rilasciata a Screen Rant: “Lasciatemi solo dire che abbiamo un sacco di cose in mente in questo momento. Malignant 2, però, non è necessariamente in cima ai progetti”. Allo stesso tempo il regista ha proseguito sottolineando che la volontà è quella di tenere Akela Cooper “molto occupata”, in riferimento alla sceneggiatrice del film.



La Cooper, oltre a Malignant, ha lavorato anche alle sceneggiature di M3gan ed è impegnata con la storia del secondo capitolo di The Nun, prodotto da James Wan.



Malignant, uscito nel 2021 in piena pandemia, ha incassato in tutto il mondo 34 milioni di dollari.