Godzilla and Kong: chi sarà il villain del sequel?

News





29/12/2022 |

Dopo Godzilla vs. Kong è quasi tutto pronto per la partenza della produzione del sequel Godzilla and Kong. Diretto da Adam Wingard, il film non metterà più le due imponenti creature l’una contro l’altra ma insieme, le stesse, saranno chiamate ad affrontare un nemico temibile. Quale sarà però il villain di turno questa volta? La trama del film non è stata rivelata, quindi fonti ufficiali ancora non ce ne sono. Stando a quanto riportato dai rumors, però, il nome del kaiju in questione potrebbe essere quello di Space Godzilla! A svelare, anche se necessita di conferma, il nome del villain è il portale sffgazette.com.



La “bestia” in questione ha origini misteriose, nato verso la fine degli anni settanta riprendendo il filone che ha portato all’origine di Biollante: un ibrido legato al mondo vegetale che porta con sé il DNA di Godzilla e destinato ad evolvere nel corso del tempo.



Il nome di Space Godzilla potrebbe essere accostata alla prima, breve sinossi rilasciata tempo fa: “Il sequel in questione contrappone l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale e sconosciuta minaccia nascosta nel nostro mondo, mettendo in gioco la nostra e la loro esistenza”.



Il cast comprende Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Rebecca Hall, Alex Ferns.