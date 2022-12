Marvel: Ben Affleck accostato alluniverso cinematografico per interpretare Dario Agger

News





29/12/2022 |

Negli ultimi giorni Peter Safran e James Gunn hanno annunciato la nascita di una rivoluzione dell’universo legato alla DC Comics. Il progetto prevede diversi cambiamenti, il primo dei quali ha toccato da vicino Henry Cavill che non sarà più coinvolto, almeno per il momento, nel nuovo lungometraggio dedicato a Superman. Chi invece potrebbe rientrare a breve è Ben Affleck, chiamato a gran voce dal duo Safran-Gunn, per dirigere un nuovo film, lui che in passato è stato coinvolto nei panni di Batman. Il condizionale è d’obbligo però perché Affleck potrebbe incredibilmente essere coinvolto nell’universo Marvel!



L’indiscrezione arriva dall’attendibile insider @MyTimeToShineH che ha rilasciato il seguente tweet: “Ben Affleck ha parlato con i Marvel Studios per interpretare Dario Agger in un progetto imminente”. Altre informazioni a riguardo non sono state rilasciate dunque non sappiamo se è già stato trovato un accordo in merito.



Nell’universo cinematografico Marvel Agger è il Presidente della Roxxon Energy Corporation ed è un umano in grado di trasformarsi nel Minotauro.