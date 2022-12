Avengers: Robert Downey Jr. pronto a tornare nel franchise

News





29/12/2022 |

Robert Downey Jr. potrebbe presto tornare nel mondo degli Avengers. L’indiscrezione, che già circolava in passato, è tornata nuovamente a galla tramite l’account Twitter @MyTimeToShineH. Dopo le voci legate al possibile approdo di Ben Affleck nel mondo Marvel, l’insider ha spiegato che Robert Downey Jr. sarebbe pronto a fare il suo ritorno nel prossimo Avengers: Secret Wars ma non solo. Nel tweet viene spiegato che l’attore sarebbe in trattative anche per il film Armor Wars.



Come sappiamo Iron Man/Tony Stark si era sacrificato in Avengers: Endgame, uscito nel 2019, quindi nei prossimi film potrebbe tornare come una variante del personaggio che abbiamo conosciuto. Una variante che potrebbe essere buona oppure cattiva…



Nel corso di questi ultimi anni Downey Jr. ha recitato in Dolittle mentre presto tornerà a vestire i panni di Sherlock Holmes nella terzo capitolo del franchise.