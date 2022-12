Morte Pelé: Sylvester Stallone lo ricorda sui social

News

La morte diha suscitato commozione non solo nel mondo del calcio. Anche il cinema ha voluto ricordare il leggendario campione brasiliano e una delle star che ha utilizzato i social per omaggiarlo è statache, proprio con Pelé, ha condiviso il set diLa pellicola uscì nel 1981 grazie alla regia di John Huston, basata su una storia vera ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Il regista lavorò con un cast di assoluto livello composto da Stallone, Max von Sydow e Michael Caine tra gli altri. All’interno del film anche Pelé ebbe un ruolo in quello che fu l’episodio chiave del film: la partita contro le truppe naziste. O Rey interpretò il talentuoso Luis Fernandez e la sua rovesciata, durante il match, fu una delle scene principali diStallone ha voluto ricordare Pelé pubblicando sul suo account Instagram alcune immagini del film e salutando O Rey con un messaggio.