Tre di Troppo: in rete lo spot Amare

30/12/2022 |

A due giorni dal debutto nelle sale di Tre di Troppo, la seconda opera da regista di Fabio De Luigi, la Warner Bros. Pictures ha rilasciato uno spot italiano. Il film debutterà nelle sale il prossimo 1° gennaio e vede protagonisti lo stesso De Luigi insieme a Virginia Raffaele. Il cast comprende anche Fabio Balsamo, Marina Rocco e Barbara Chichiarelli.



Scritta da Michele Abatantuono, la commedia è una produzione Warner Bros. Pictures, Colorado Film ed Alfred Film ed è prodotta da Maurizio Totti, Alessandro Usai e Iginio Straffi per Colorado Film e da Roberto Amoroso e Maria Theresia Braun per Alfred Film.



Sotto alla sinossi trovate il nuovo spot!



Sinossi:

Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l’Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine. Loro sanno bene da che parte stare, ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori. Eppure, il destino è già all’opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all’improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita “precedente” diventerà il loro unico obiettivo. Una commedia sulle gioie e le difficoltà di essere o diventare genitore.