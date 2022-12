Saw X, terminate le riprese: lo sceneggiatore mette in palio un premio

News





30/12/2022

Come avevamo annunciato diverse settimane fa l’universo di Saw – L’Enigmista si espanderà con il decimo capitolo. Il nuovo film ci riporterà all’interno delle macabre punizioni lasciate in eredità dall’Enigmista anche se al momento ancora non conosciamo la trama ufficiale del film.



Nel frattempo lo sceneggiatore Josh Stolberg ha annunciato via social la fine delle riprese ed ha deciso di mettere in palio un cimelio appartenente alla storia della saga. Tramite Twitter, infatti, Stolberg ha deciso di regalare una sega circolare con l’autografo di Tobin Bell, attore protagonista del franchise che ritroveremo anche nel decimo atto. Per partecipare a questa sorta di “concorso”, lo sceneggiatore invita a seguire le sue indicazioni.



La regia di Saw X è stata affidata a Kevin Greutert che aveva già diretto Saw VI e Sae 3D – Capitolo Finale.