Incidente per Jeremy Renner: l'attore in 'condizioni critiche ma stabili'

02/01/2023

Jeremy Renner è rimasto coinvolto in un brutto incidente nel suo ranch sopra il lago Tahoe, situato tra le montagne della Sierra Nevada. L’attore – come riferisce Deadline – stava spalando la neve e sarebbe stato travolto dalla stessa. Lo stesso portale riporta che Renner si trova in questo momento in ospedale (trasportato in elicottero) in “critiche ma stabili condizioni”, che “la sua famiglia è con lui” e che la stessa star “sta ricevendo cure eccellenti”. Negli ultimi giorni gli Stati Uniti sono stati colpiti da una tempesta di neve e anche la zona della Sierra Nevada non è stata risparmiata dal terribile evento meteorologico.



Jeremy Renner ha recitato nella serie tv Hawkeye, personaggio da lui interpretato a livello cinematografico all’interno di alcune pellicole Marvel, ultima delle quali è stata Avengers: Endgame. Proprio Hawkeye potrebbe tornare all’interno di Avengers: The Kang Dynasty, film che uscirà nel 2025: la conferma sulla presenza dell’attore però ancora non è arrivata.