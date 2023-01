Close: in rete la scena State insieme?

News





02/01/2023 |

E' stata pubblicata un'altra scena in italiano di Close, opera cinematografica di Lukas Dhont. Il film, scritto dal regista insieme a Angelo Tijssens, è stato presentato in concorso al 75° Festival di Cannes, dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria, e nella sezione della Festa del Cinema di Roma Alice nelle città, il film ha ricevuto anche quattro candidature agli European Film Awards 2022 (Miglior regista, Miglior attore, Miglior sceneggiatore e Miglior film europeo).



Lukas Dhont con Close torna al cinema con una profonda storia di amicizia e sulla ricerca dell'identità, raccontata attraverso il legame tra due ragazzi di 13 anni, Léo e Rémy, uniti da un affetto fraterno. Un evento inaspettato cambierà per sempre le loro vite, mettendo in discussione il loro legame. “Close” è un profondo e toccante coming of age, una storia di formazione che racconta il delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza, interpretata con grazia e naturalezza dai due giovani protagonisti.



Vi lasciamo alla clip del film che uscirà il 4 gennaio.