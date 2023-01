James Wan parla del nuovo capitolo di The Conjuring

News

03/01/2023 |

Come sappiamo ormai da diverse settimane l’universo di The Conjuring sta facendo un passo in avanti ulteriore grazie al quarto capitolo ufficialmente entrato in lavorazione. Lo scorso ottobre era stato annunciato il nome dello sceneggiatore, con il rientrante David Leslie Johnson-McGoldrick di nuovo a bordo dopo aver curato lo script di The Conjuring 2 e di The Conjuring – Per Ordine del Diavolo. Altre informazioni riguardanti il progetto, però, non sono state rilasciate dunque siamo ancora in attesa di conoscere i dettagli principali.



Del film ha parlato intanto il creatore della saga dedicata alla famiglia Warren, James Wan, intervistato da Collider durante la presentazione di M3GAN. Intercettato dal portale, Wan ha spiegato: “Stiamo lavorando al film ed ogni volta che lavoriamo a queste pellicole sappiamo quanto esse siano preziose. E quindi in un certo senso vogliamo solo prenderci il nostro tempo per assicurarci di fare un buon film e per assicurarci di fare le coste giuste, di raccontare la storia giusta, muovendoci in avanti e potenzialmente concludendo il tutto”.



Ed il punto sulla “chiusura” ha aperto le porte su una possibile conclusione del franchise. Lo stesso Wan però non ha fornito tanti elementi in merito commentando: “Non lo sappiamo, nessuno può saperlo. Vedremo…”.