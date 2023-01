Jeremy Renner: l'attore è stato operato, le sue condizioni restano critiche ma stabili

News





03/01/2023 |

Arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Jeremy Renner, attore ricoverato dopo l’incidente avvenuto nel suo ranch sopra il lago Tahoe. Come riportato da Deadline l’attore “ha subìto un trauma toracico oltre ad alcune lesioni ortopediche ed è stato operato il 2 gennaio”, inoltre, si legge, Renner è stato sottoposto ad intervento chirurgico “e si trova in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili”. La famiglia ha voluto anche ringraziare i medici e gli infermieri che sono stati chiamati in servizio dal momento del ricovero della star.



Inoltre arrivano i primi dettagli dell’incidente: Jeremy Renner – come spiegato dal portale TMZ – sarebbe stato travolto accidentalmente da uno spazzaneve mentre stava cercando di liberare dalla neve stessa la parte esterna della sua abitazione. L’attore sarebbe stato soccorso successivamente dal suo vicino di casa, medico, che ha prestato il primo soccorso in attesa dell’arrivo dell’elicottero che lo ha trasportato successivamente in ospedale.