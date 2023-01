Evil Dead Rise: rilasciato il teaser trailer internazionale

News





04/01/2023 |

Il franchise de La Casa si allarga con il suo nuovo capitolo Evil Dead Rise, con la Warner Bros. Pictures che oggi ci regala una breve anticipazione. La compagnia ha infatti rilasciato il teaser trailer internazionale del film che annuncia l’imminente arrivo del trailer completo.



Prodotto da Bruce Campbell, storico protagonista dell’opera originale, e da Sam Raimi, con quest’ultimo che ha curato anche la sceneggiatura, il film è diretto da Lee Cronin.



Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Nell Fisher, Morgan Davies e Gabrielle Echols compongono il cast principale.



La storia di Evil Dead Rise ci racconta di Beth, una ragazza che decide di far visita a sua sorella maggiore che vive con i suoi tre figli in un angusto appartamento di Los Angeles. La loro riunione è piuttosto breve quando trovano un libro demoniaco, The Necronomicon Ex-Mortis che darà vita ad una serie di incredibili e terrificanti eventi.



Qui sotto trovate il teaser!