Brad Pitt e Adam Sandler saranno i protagonisti del nuovo film di Noah Baumbach

04/01/2023 |

Per la prima volta nella loro carriera Brad Pitt ed Adam Sandler reciteranno insieme! Secondo quanto riportato dal New York Post, infatti, i due attori saranno le colonne portanti del nuovo progetto cinematografico di Noah Baumbach. Il film farebbe parte dell’accordo tra il regista e Netflix, con la piattaforma che ha già rilasciato in streaming l’ultima fatica di Baumbach: Rumore Bianco.



Il New York Post non ha rilasciato dettagli riguardanti la pellicola dunque aumenta a questo punto la curiosità per capire quale sarà la storia e quali personaggi andranno ad interpretare Sandler e Pitt.



Baumbach ha diretto ultimamente Rumore Bianco e non ha al momento altri progetti avviati. Nel 2019 il regista ha portato nelle sale anche Storia di un Matrimonio.