Gran Turismo: ecco il teaser trailer italiano!

05/01/2023 |

A sorpresa la Sony Pictures ci regala un antipasto di Gran Turismo, l’adattamento cinematografico del popolare videogame. La compagnia ha rilasciato in rete il teaser trailer che mette al centro di tutto il personaggio principale, Jann Mardenborough, interpretato da Archie Madekwe, ed altri attori che ci presentano la pellicola.



Ispirato da una storia vera, il film racconta il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista. Nel cast, oltre a Madekwe, troviamo anche David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner e Djimon Hounsou.



La regia è di Neill Blomkamp che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Jason Hall e Zach Baylin.



Il film è prodotto da Doug Belgrad, Asad Qizilbash, Carter Swan and Dana Brunetti. Executive producers are Kazunori Yamauchi, Herman Hulst, Hall and Matthew Hirsch.