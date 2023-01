Michael Giacchino dirigerà il remake di Assalto alla Terra

News





05/01/2023 |

Il compositore Premio Oscar Michael Giacchino è pronto per il debutto dietro la macchina da presa. Il progetto in essere è legato ad una pellicola del passato, Assalto alla Terra, e sarà il remake dello sci-fi movie del 1954. La pellicola sarà sviluppata dalla Warner Bros. Pictures e Deadline riporta che Giacchino ha già incontrato gli sceneggiatori nella speranza di far partire al più presto la produzione.



Nell’opera originale, diretta da Gordon Douglas, la storia, ambientata nel New Mexico, raccontava della mutazione genetica di alcune formiche esposte alle radiazioni. Le stesse formiche, divenute giganti, una volta raggiunta la città di Los Angeles semineranno il panico tra i cittadini.



Giacchino ha commentato così la volontà di realizzare il remake: “C’è sempre un film nella testa di tutti noi e per me è Assalto alla Terra. Quello che io amo di questo film è che si chiama Them! (titolo originale) e fa riferimento all’ignoto, a quello che non possiamo capire”.