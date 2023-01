Candy Cane Lane: Jillian Bell reciterà nel film con Eddie Murphy

News





05/01/2023 |

Jillian Bell, attrice di Brittany Runs a Marathon, sarà la protagonista insieme ad Eddie Murphy e Tracee Ellis Ross della commedia a tinte natalizie Candy Cane Lane che sarà diretta da Reginald Hudlin. La pellicola sarà sviluppata da Amazon e sarà ambientata a Los Angeles che ospiterà le riprese.



La trama non è stata rilasciata ma dalle prime informazioni riportate da Deadline, la sceneggiatrice Kelly Younger ha basato la sceneggiatura sulla sua esperienza legata alle vacanze natalizie. I produttori sono Murphy e Charisse Hewitt-Webster per la Eddie Murphy Productions e Brian Grazer e Karen Lunder per conto della Imagine Entertainment.



Jillian Bell ha recitato in passato all’interno di 22 Jump Street e di Vizio di Forma mentre recentemente ha completato le riprese della commedia Reunion.