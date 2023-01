You People: il trailer ufficiale della commedia con Jonah Hill ed Eddie Murphy

News





06/01/2023 |

Netflix presenta il primo trailer italiano di You People, commedia a tinte sentimentali diretta da Kenya Barris e scritta dalla stessa regista con Jonah Hill.



Hill è anche il protagonista della pellicola con Lauren London, inseriti in un cast che comprende anche Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Sam Jay, Nia Long e David Duchovny.



L'arrivo di You People sulla piattaforma streaming arriverà il prossimo 27 gennaio.



Sinossi:

In questa commedia scritta da Jonah Hill e Kenya Barris, due innamorati che si sono appena messi insieme affrontano le opinioni contrastanti dei genitori sulla loro relazione e scoprono che gli opposti si attraggono, ma alcune famiglie no.