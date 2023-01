Dune: Part Two: nel film troveremo anche Tim Blake Nelson

News

09/01/2023 |

A sorpresa è stata annunciata la presenza di un altro attore nel già vasto cast di Dune: Part Two. Il nome in questione è quello di Tim Blake Nelson, confermato dalla produzione e il cui ruolo non è stato svelato. L’attore recentemente ha collaborato con Guillermo del Toro per La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, Pinocchio e per la serie La Stanza delle Meraviglie di Guillermo del Toro.



Poche settimane fa il protagonista Timothée Chalamet aveva annunciato la chiusura delle riprese del film, la cui produzione del film era iniziata lo scorso luglio, con la crew che ha toccato diverse località: da Budapest ad Abu Dhabi passando per l’Italia e la Giordania.



Diretto nuovamente da Denis Villeneuve il film ha un cast stellare: i confermati Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård, Javier Bardem e Stephen McKinley Henderson e le new entry Florence Pugh, Lea Seydoux, Christopher Walken, Austin Butler e Souheila Yacoub.



Dune: Part Two uscirà il 3 novembre 2023.