Paul Mescal in trattative per recitare nel sequel de Il Gladiatore

09/01/2023

Come è stato annunciato da diverso tempo Ridley Scott lavorerà presto per realizzare il sequel de Il Gladiatore, a distanza di più di vent’anni dall’uscita dell’epico film con protagonista Russell Crowe. Il progetto sta procedendo verso la sua definizione e presto potremmo avere anche il nome del protagonista. Secondo Deadline Paul Mescal, star di Normal People, sarebbe entrato in trattative per recitare nel film sviluppato dalla Paramount Pictures. Scott sarà anche il produttore insieme a Michael Pruss, presidente della Scott Free, e a Doug Wick e Lucy Fisher della Red Wagon Entertainment.



La sceneggiatura del secondo atto de Il Gladiatore è stata scritta da David Scarpa.



Tornando al primo film faranno parte del progetto anche Janty Yates, costume designer, e il production designer Arthur Max.



Il film originale ha visto protagonista Russell Crowe nei panni di Maximus, generale dell'Impero Romano che si ritroverà schiavo e successivamente gladiatore. Nell'opera prima hanno recitato al suo interno anche Joaquin Phoenix e Connie Nielsen.