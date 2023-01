Face/Off: Nicolas Cage torna a parlare del sequel!

News





09/01/2023 |

Del progetto legato al possibile sequel di Face/Off si parla ormai da un bel po’ di tempo e c’è tanta curiosità su quello che potrebbe essere lo sviluppo di questa pellicola. Della storia ha infatti parlato Nicolas Cage, il protagonista assieme a John Travolta del film originale.



“Penso che il sequel di Face/Off possa portare colpi di scena e imprevedibilità. È quasi come se si tenesse conto dell'idea della famiglia, dei figli di Castor e Sean che crescono, trasformando il tutto in una scacchiera tridimensionale - ha raccontato l'attore -. E non si tratta solo di me e John Travolta, siamo noi quattro che facciamo ping-pong e passiamo a livelli diversi. E il tutto diventa più complesso. Penso che ci sia molto terreno fertile lì”.



Per la regia del secondo capitolo di Face/Off è stato già svelato il nome di Adam Wingard che, proprio lo scorso anno, aveva spiegato che il film sarà il prosieguo della storia che abbiamo ammirato nell'opera originale con Nicolas Cage e John Travolta. Wingard lavorerà alla sceneggiatura con Simon Barrett mentre Neal Moritx e David Permut saranno i produttori.



Face/Off è una pellicola uscita nel 1997 diretta da John Woo e raccontava la storia dell'interminabile guerra tra il detective dell'FBI Sean Archer e il terrorista Castor Troy i quali, dopo un doppio intervento chirurgico, si ritroveranno l'uno con il volto dell'altro.