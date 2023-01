Subservience: arrivano novità sul cast del film con Megan Fox protagonista

News





09/01/2023 |

Arrivano novità per quanto riguarda il cast di Subservience. La produzione ha annunciato che all'interno della pellicola reciteranno anche Madeline Lima, Matilda Firth, Andrew Whipp e Jude Greenstein. Il gruppo di attori si unisce così ai due protagonisti Megan Fox e Michele Morrone.



La pellicola sci-fi thriller è prodotta dalla Millennium Media, la compagnia che ha contribuito alla realizzazione di Angel Has Fallen e The Hitman’s Bodyguard.



Megan Fox per questo progetto si riunirà con S.K. Dale, regista di Till Death, film uscito nel 2021. Subservience ha una sceneggiatura scritta da Will Honley ed April Maguire



La storia racconta di un padre in difficoltà (Morrone) che decide di acquistare una domestica-robot con lo scopo di curare la sua abitazione e la sua famiglia. Le cose andranno bene fin quando l’androide non prenderà consapevolezza diventando mortale.