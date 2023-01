Ant-Man and the Wasp: Quantumania: online il final trailer!

News





10/01/2023 |

E’ stato rilasciato dalla Marvel il trailer finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise. La clip ci trasporta nel Regno Quantico, ambiente dove si svolgerà la storia di questo nuovo atto della saga e metterà il nostro protagonista di fronte ad un nuovo temibile nemico: Kang il Conquistatore. Inoltre il tema del "tempo" e il rapporto tra Scott Lang e la figlia sono al cento del trailer.



Il film è diretto ancora una volta da Peyton Reed, pronto a dare continuità al suo lavoro iniziato nel 2015. Ovviamente nei panni del protagonista troviamo ancora una volta Paul Rudd, affiancato da Evangeline Lilly: i due sono dunque tornati nei panni di Scott Lang e Hope Van Dyne. La parte del villain Kang The Conqueror è stata affidata a Jonathan Majors mentre il resto del cast comprende Kathryn Newton, Michelle Pfeiffer, Micheal Douglas, Bill Murray, Randall Park e Corey Stoll.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Jack Kirby.



Ant-Man and the Wasp: Quantumania debutterà in Italia il 15 febbraio 2023.