Beau Is Afraid: il trailer internazionale del film con Joaquin Phoenix è in rete

10/01/2023

La A24 ha pubblicato il primo trailer in lingua ufficiale di Beau Is Afraid. Il film vede protagonista il Premio Oscar Joaquin Phoenix, chiamato ad interpretare questo personaggio misterioso. La trama, infatti, non è stata rivelata anche se il trailer ci regala alcune fasi particolari che rendono curiosa la pellicola della quale sappiamo che ruoterà intorno alla vita di quello che viene definito "uno degli imprenditori di maggior successo di tutti i tempi".



Il regista Ari Aster ha lavorato con un cast di prestigio che comprende Nathan Lane, Pattie LuPone, Amy Ryan, Kylie Rogers, Parker Posey, Stephen McKinley Henderson, Denis Ménochet, Hayley Squires, Michael Gandolfini e Zoe Lister-Jones.



Lo stesso Aster ha curato la sceneggiatura della pellicola che negli States uscirà a partire dal 21 aprile.