Golden Globes: The Fabelmans trionfa nell80esima edizione

11/01/2023 |

Il cinema americano e internazionale si è fermato per l’edizione numero 80 dei Golden Globes, andata in scena a Beverly Hills. L’evento, trasformato e sembrato lontano anni luce dalle polemiche del passato, ha visto il trionfo di The Fabelmans, il nuovo film del premio Oscar Steven Spielberg. Buono anche l’impatto di Everything Everywhere All at Once e de Gli Spiriti dell’Isola.





Miglior film drammatico: The Fabelmans



Miglior film comico o musical: Gli spiriti dell'isola Questi tutti i premi - FILM: