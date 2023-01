The Woman King torna nelle sale americane: in rete una nuova clip

News





12/01/2023 |

Ci stiamo avvicinando al Martin Luther King Day e la Sony Pictures ha deciso di riportare nelle sale The Woman King, pellicola della quale vi mostriamo un'intensa scena.

L'opera è diretta da Gina Prince-Bythewood, regista di The Old Guard, e vede protagonista Viola Davis affiancata da un cast che comprende Sheila Atim, Hero Fiennes Tiffin e John Boyega.



La regista ha curato la sceneggiatura con Dana Stevens.



Il film, disponibile in Digital, Blu-ray e nel formato 4K Ultra HD, è basato su eventi realmente accaduti: l'opera è ambientata nel Regno di Dahomey, uno degli stati più potenti nell'Africa del 18° e del 19° secolo. La storia racconta di Nanisca (Davis), generale dell'esercito composto da sole donne, e di sua figlia Nawi e della loro battaglia contro i francesi e contro le tribù vicine che violarono il loro onore, schiavizzando il loro popolo e minacciando di distruggere tutto ciò per cui hanno vissuto.



Cathy Schulman della Welle Entertainment, la Davis e Julius Tennon della JuVee Productions e Maria Bello della Jack Blue Productions saranno i produttori.



Sinossi:

The Woman King è la straordinaria storia delle Agojie, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell’Ottocento proteggeva il Regno africano di Dahomey con un’abilità e una ferocia mai viste al mondo. Ispirato a fatti realmente accaduti, The Woman King segue l’epico ed emozionante viaggio del generale Nanisca (il premio Oscar® Viola Davis) mentre addestra la nuova generazione di reclute e le prepara alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita. Per alcune cose vale la pena combattere...