The Batman: Matt Reeves annuncia che sta lavorando al sequel

12/01/2023 |

Matt Reeves ha confermato che sta ancora proseguendo il lavoro dedicato al sequel di The Batman. Durante un’intervista esclusiva rilasciata a Collider il regista ha sottolineato che la rivoluzione in atto, riguardante l’universo della DC Comics, non gli impedirà di realizzare il progetto in questione.



“Io e Mattson Tomlin siamo profondamente coinvolti e stiamo scrivendo. Tutto questo è davvero entusiasmante e io sono davvero entusiasta” ha raccontato Reeves sottolineando dunque il coinvolgimento di Tomlin che ha già lavorato allo script del primo The Batman.



L’avvento di James Gunn e Peter Safran alla guida dell’Universo DC Comics ha cambiato alcuni aspetti dei progetti in atto con Jason Momoa che non interpreterà più Aquaman, con Wonder Woman 3 cancellato e con Henry Cavill che non tornerà nei panni di Superman. Tutti questi cambiamenti avevano aperto le porte anche ad alcuni dubbi sul futuro di Batman, dubbi che Reeves ha prontamente cancellato…



Restiamo dunque in attesa di tutti gli aggiornamenti del caso relativi al ritorno del protettore di Gotham City!