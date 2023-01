Your Place or Mine: in rete il trailer del film con Ashton Kutcher e Reese Witherspoon

News





13/01/2023 |

Netflix presenta il trailer ufficiale di Your Place or Mine, la commedia romantica che vede protagonisti Ashton Kutcher e Reese Witherspoon. La piattaforma, con la clip, informa che il film debutterà il prossimo 10 febbraio, a quattro giorni da San Valentino.



Your Place or Mine racconta la storia di due migliori amici, Debbie e Peter, uno l’opposto dell’altra. Mentre Debbie vive la sua routine con suo figlio a Los Angeles, Peter trascorre la sua vita a New York. Quando Debbie deciderà di raggiungere la Grande Mela con l’obiettivo di inseguire il suo sogno, Peter si trasferirà a Los Angeles per fare da babysitter al figlio: questo “scambio” li porterà a riflettere su cosa manca nelle loro vite.



Il film è scritto e diretto da Aline Brosh McKenna al suo debutto dietro la macchina da presa.



Jesse Williams, Zoë Chao, Wesley Kimmel, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby, Vella Lovell, Tig Notaro e Steve Zahn completano il cast.