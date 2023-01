Sebastian Stan e Julianne Moore protagonisti nel trailer di Sharper

News





13/01/2023 |

Dalla Apple ecco a voi il trailer internazionale di Sharper, il film con protagonisti Sebastian Stan e Julianne Moore. I due attori sono inseriti in un cast brillante che comprende John Lithgow, Briana Middleton, Justice Smith e Darren Goldstein.



In Sharper Sebastian Stan interpreta un truffatore di nome Max la cui madre (Julianne Moore) ha recentemente iniziato una relazione con un miliardario (Lithgow). Max decide dunque di allearsi con una complice (Middleton) con un obiettivo: sedurre il figlio del miliardario (Smith) e rubare i suoi soldi. Nella sinossi si legge che nessuno è quello che sembra in Sharper, un thriller neo-noir con segreti e bugie, ambientato tra camere da letto, bar e sale riunioni di New York.



Il film è diretto da Benjamin Caron da una sceneggiatura di Brian Gatewood e Alessandro Tanaka.



Sharper debutterà in alcune sale americane il 10 febbraio mentre in streaming uscirà il 17.