Paul Mescal sarà il protagonista del film di Richard Linklater

13/01/2023

Paul Mescal, star di Aftersun e di Normal People, accostato al sequel de Il Gladiatore, è stato ingaggiato per sostituire Blake Jenner all’interno del prossimo lavoro cinematografico di Richard Linklater basato sul musical Merrily We Roll Along di Stephen Sondheim.



Come riporta il portale Above the Line, Jenner ha girato alcune scene per il film anche se è uscito dal progetto poco dopo che sono emerse accuse di violenza domestica contro l'attore da parte della sua ex moglie, la star di Supergirl Melissa Benoist.



Il cast comprende al momento anche Ben Platt and Beanie Feldstein.



Mescal interpreterà Franklin Shepard, un talentuoso compositore di Broadway che abbandona la sua carriera teatrale a New York e tutti i suoi amici per produrre film a Los Angeles. Il musical andrà a percorrere la vita di Franklin, iniziando dal culmine della sua fama hollywoodiana spostandosi indietro nel tempo.