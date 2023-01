Trailer di Fast X: ecco la data ufficiale!

News





13/01/2023 |

Dopo i vari indizi e le varie conferme lanciate da Vin Diesel, in merito all’arrivo del trailer ufficiale di Fast X, ecco arrivare la data ufficiale! Secondo quanto riportato da Collider, il trailer debutterà il 10 febbraio a due giorni dal SuperBowl. Il portale sottolinea che la clip avrà una durata maggiore ai tre minuti, quindi aspettiamoci dei contenuti importanti in grado di mostrare cosa accadrà nel film.



Poche settimane fa lo stesso Diesel aveva rilasciato via Instagram un aggiornamento legato all'arrivo del primo trailer, specificando che sarebbe stato nel mese di febbraio senza però andare nel concreto, quindi senza annunciare la data.



Il film è diretto da Louis Leterrier ed ha un cast incredibile che comprende Vin Diesel, Rita Moreno, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Alan Ritchson, Brie Larson, Helen Mirren, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Scott Eastwood e Tyrese Gibson.



Gary Scott Thompson ha curato la sceneggiatura.